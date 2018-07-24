Gelenek bozulmadı! Fenerbahçe'nin rakibi Benfica

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları dün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Geçen sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ve Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edebilmesi i��in iki ön eleme oynaması gereken sarı-lacivertliler'in 3. ön eleme turundaki rakibi Portekiz'in Benfica ekibi oldu. Kanarya 7 Ağustos'ta Lizbon ve 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak maçlarda rakibini elerse adını play-off turuna yazdırabilecek.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'İN İLK MAÇI İSTANBUL'DA

SÜPER Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 3. turdan katılan Medipol Başakşehir, İskoçya'dan Aberdeen ve İngiltere'den Burnley takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş ise 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde 3. ön eleme turunda Avusturya'dan LASK ile Norveç'in Lilleström takımları arasındaki mücadelenin galibiyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk karşılaşmalar 9 Ağustos, rövanşları 16 Ağustos'ta yapılacak. Beşiktaş ve Başakşehir ilk maçlarını İstanbul'da oynayacak.



FENERBAHÇE İÇİN RÖVANŞ ZAMANI!

BENFICA'NIN Fenerbahçe ile eşleşmesinden sonra sosyal medyaya eski bir haber düştü ve yorumlar bunun üzerinden yapıldı. 2013 yılında Benfica ile deplasmanda oynanan ve sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde finali kaçırdığı maçta, Portekiz ekibinin golüne sinirlenen Ali Koç duvarı yumruklamış ve elini kırmıştı. Taraftarlar Günaydın'daki haberi sosyal medyadan paylaşıp, "Başkan Koç için rövanş zamanı" yorumunu yaptılar.

BORÇLARI AÇIKLAYACAK!

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç bugün saat 21.00'de FB TV'de 'Camiaya Sesleniş' programına çıkacak. Taraftarlar başkana sorularını fbtv@fb.tv e-posta adresi aracılığıyla saat 20.00'ye kadar gönderebilecek. Koç'un kulübün mali durumu ile ilgili açıklamalar yapması bekleniyor.

BENFİCA DA BİZDEN MEMNUN DEĞİLDİR

F.Bahçe'nin sportif direktörü Comolli, Fenerbahçe'nin Devler Ligi kurasını böyle değerlendirdi

Kuradan önce Benfica ile ilgili haberlere baktığını ve Fenerbahçe ile eşleşmenin onlar için en kötü senaryo olacağını okuduğunu belirten Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, "Evet zor olacak ama iki takım için de zor olacak. Ben Benfica'nın da bizimle karşılaşmaktan memnun olacağını sanmıyorum. İkinci maçı evimizde oynayacağımız gerçeği beni mutlu ediyor. Çünkü taraftarımızın desteğiyle, özellikle de böyle maçlarda nasıl fark yaratabildiğimizi biliyoruz" dedi.

YAŞLI KURT JONAS

BENFICA'NIN en tehlikeli oyuncusu, ilerleyen yaşına karşın hala Jonas… 34 yaşındaki Brezilyalı efsane, geçen yıl 34 gol atmayı başardı ancak etkisi gol sayısıyla da sınırlı değildi. 4 yıldır forma giydiği Benfica'nın en güçlü karakterlerinden birisi olan Jonas'ın 4 haftalık sakatlığı döneminde Lizbon ekibi şampiyonluk yarışından kopmuştu. Yazın en çok konuşulan ismi Bas Dost olsa da Jonas, Portekiz'in hala en iyi golcüsü konumunda. Genç kanat oyuncusu Andrija Zivkovic ile çaylak stoper Ruben Dias da çıkış yakalayan oyuncular. Jonas'a destek olabilecek Nicolas Castillo ve Facundo Ferreyra takviyeleri de gözden kaçmaması gerekiyor. Bu arada A Bola Gazetesi, Jonas'a Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımının talip olduğunu yazdı.

SIFIRCILAR KARŞI KARŞIYA

FENERBAHÇE'NIN yeni hocası Phillip Cocu, teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 8 maçı da kazanamadı. Portekiz ekibi Benfica ise geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı tüm maçları kaybederek sıfır çekti. Bu arada Kanarya, Benfica'yı elemesi durumunda play-off turu kura çekimine seri başı olarak girecek.

'EN ZORUNU ÇEKTİK'

PHİLLİP Cocu kurayı, "Muhtemel rakiplerimize bakacak olursak en zor takımlardan birini çektik. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. İstanbul'a döndüğümüzde taraftarlarımızla beraber turu geçmemizi sağlayacak avantajlı skoru alıp buraya dönmek olacak" şeklinde yorumladı.

RIDVAN DİLMEN

Feyenoord'dan yenilen 3 gol iyi oldu

BENFICA geçen sene gruplarda sıfır çekti. Ancak bu yılki takımlarını izlemeden yorum yapmak zor. Elbette onlar da transfer yapacaklardır. Kulüp bazında baktığımızda maç ortada görünüyor. Ama bu kurayı kim çektiyse tebrik ederim gerçekten iyi eli varmış (!) Gerçi Portekiz'deki bir gazeteciye sorsanız o da benim söylediklerimi kendileri için söyler. Benfica'nın da istemediği bir kuradır. Benfica ile oynanacak ilk maça kadar transfer edilecek en az iki oyuncunun bir tanesi santrfor olacaktır. Tabii kulübün özellikle transferle ilgili neler yapabileceğini Ali Koç'un bugün camiaya yapacağı seslenişte göreceğiz. Bir gerçek var ki Feyenoord maçı ölçü değil. İki olumlu şey var. Biri tribüne heyecan geri geldi. Diğeri Eljif Elmas ve Barış Alıcı gibi oyuncular uzun yıllar bu takıma katkı verebileceklerini gösterdiler. Ben uzatmada yenen 3 golden memnun oldum. Çünkü o goller transferi zorunlu hale getirdi.

UĞUR KARAKULLUKÇU

Bari play-off'ta rakip olsalardı

ÖNCELIKLE Fenerbahçe gibi köklü, Avrupa kupaları biletini her yıl alan, yüksek bütçeli bir takımın bu turda seribaşı olmamasını kabul edilemez buluyorum. Geçmiş yönetimin ısrarlı hatalarının bir bedelidir Benfica kurası. Fenerbahçe'nin en azından ilk turda seribaşı olması gerekiyordu. Yeni statü gereği bir sonraki turda Portekiz devinin çıkma olasılığı zaten yüzde 50'ydi, o yüzden "Benfica çıkmasaydı" demek zor ama bari bir sonraki turda çıksaydı. Cocu yeni bir anlayış getirmeye çalışan, takımla mesaiyi daha 1 ayı yeni bulmuş bir teknik adam. İlk resmi maçını Benfica'yla yapmayı o da istemezdi. Benfica allame-i cihan ya da yenilmez armada değil ama yeni Fenerbahçe için çok erken.

VOLKAN DEMİR

Tuvalete bile yollamamışlardı!

FENERBAHÇE, tarihinin en önemli maçını oynadığı stada 5 yıl sonra tekrar gidiyor. 2 Mayıs 2013 tarihinde maçı yerinde canlı takip etmiş bir gazeteci olarak ilk ayağın çok sıkıntılı geçeceğini ifade etmem gerek. Luz (Işık) Stadı'ndaki ambiyans rakipleri çok zor durumda bırakabiliyor. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi yarı finalinde oynadığı maçta, taraftarından teknik heyetine, polisinden güvenliğine kadar bize deplasmanda olduğumuz hissettirilmişti. Öyle ki, Türk gazeteciler devre arasında güvenlik gerekçe gösterilerek tuvalete bile yollanmadı. İlk maçta sakinliğin korunması ve mümkünse gol atarak dönülmesi şart. Gollü beraberlik, Kadıköy'deki rövanş öncesi Fenerbahçe'yi turun favorisi yapar.