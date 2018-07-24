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'ne İzlandalı stoper! ...

Başkent ekibi, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İzlanda forması giyen ve tecrübeli kaleci 'ı kadrosuna kattı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 14:58
Gençlerbirliği'ne İzlandalı stoper! Kari Arnason...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İzlanda forması giyen Kari Arnason ve tecrübeli kaleci Emrullah Şalk'ı transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 35 yaşındaki İzlandalı milli stoper Arnason ve son olarak Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci ile 1'er yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Milli takımda 69 maç oynayan ve 5 gol atan Arnason, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İzlanda'nın Arjantin ve Nijerya ile oynadığı karşılaşmalarda da 90'ar dakika forma giydi.

Mert Nobre Gençlerbirliği'nde

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Gençlerbirliği'ne İzlandalı stoper! Kari Arnason...
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