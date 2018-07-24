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Kick it out'tan 'e destek

Futbolda ırkçılığa karşı mücadele yürüten en önemli organizasyonlar arasında yer alan "Kick it out", ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu 'e destek verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 11:41
Kick it out'tan Mesut Özil'e destek

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 'e yapılanların utanç verici olduğu vurgulanarak, "Özil'e destek vermek için ile temasa geçtik. Ona milli takım kariyerini sonlandırma kararını aldırtanlar, kendinden utanmalıdır. Eylemi, birden fazla ülke vatandaşı olduğu için ırkçılığa maruz kalan futbolculara cesaret verici bir örnek olmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından Mesut Özil'in Alman medyası, bazı taraftarca ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel tarafından sert ve haksız eleştirilere maruz kaldığı ve bu durumun kaygı verici olduğu da belirtildi.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve 'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu , mayıs ayında Cumhurbaşkanı ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.

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Kick it out'tan Mesut Özil'e destek
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