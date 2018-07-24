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Milli futbolcu 'dan 'e destek

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen milli oyuncu , uğradığı ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Futbol Takımı'nı bırakan 'e destek verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 19:32
Milli futbolcu Berkay Özcan'dan Mesut Özil'e destek

Almanya'nın Stuttgart takımında forma giyen milli futbolcu , ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu 'e destek verdi.

Berkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mesut Özil'in bıraktığı Almanya Milli Takımı'nda önemli başarılar elde ettiğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çoğumuz için hala büyük bir idolsun, yabancı kökenli olarak nasıl en aşağıdan en yukarıya çıkabilmeyi gösterensin. Gerek Almanya için gerek anne ve babanın ülkesi için oynamamız hiç önemli değil. Futbol yine birleştirmeli, ayırmamalı. Bunun simgesidir sporumuz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım."

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve 'ın yanı sıra 'de oynayan milli futbolcu , mayıs ayında Cumhurbaşkanı ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.

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Milli futbolcu Berkay Özcan'dan Mesut Özil'e destek
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