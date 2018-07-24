Yıldırım Demirören: Mesut Özil'e tam destek veriyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu
da Mesut Özil
'e sahip çıktı. TFF
'den, Başkan Yıldırım Demirören
imzalı yayınlanan bildiride şu ifadeler kullanıldı: "TFF Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum. Her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır. Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme konusunda birleşmeli,
yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir."