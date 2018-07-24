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: 'e tam destek veriyoruz

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Yıldırım Demirören: Mesut Özil'e tam destek veriyoruz
da 'e sahip çıktı. 'den, Başkan imzalı yayınlanan bildiride şu ifadeler kullanıldı: "TFF Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum. Her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır. Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir."
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Yıldırım Demirören: Mesut Özil'e tam destek veriyoruz
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