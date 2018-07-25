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menisküs ameliyatı oldu

'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe sol dizinden ameliyat oldu. Dizinde hissettiği ağrıların ardından yapılan tetkikler sonucu sol dizinde menisküs yırtığı teşhisi konan Aatıf Chahechouhe, İstanbul'da özel bir hastanede oparesyon geçirdi. 32 yaşındaki futbolcunun tedavisi devam ediyor.

Giriş Tarihi: 24.7.2018 18:52 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 01:45
Aatif Chahechouhe menisküs ameliyatı oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , Faslı oyuncusu 'nin menisküs ameliyatı olduğunu açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Hissettiği ağrılar sebebiyle yapılan tetkikler sonucu sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen futbolcumuz Aatif Chahechouhe, kulübümüzün sağlık sponsoru Liv Hospital'da, Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavisi kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde devam etmektedir

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Aatif Chahechouhe menisküs ameliyatı oldu
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