Ali Koç, Fenerbahçe'nin toplam borcunu açıkladı: 621 milyon Euro

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün merak edilen ekonomik yapısıyla ilgili tüm ayrıntılarırı 'Camiaya Sesleniş' programında FBTV'de açıkladı. "Seçim kampanyamızda sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolunun mali açıdan sürdürülemeyeceğini söylemiştik" diyen Koç, "Seçim sürecinde tablonun toz pembe olmadığını, iyi olmadığını bilerek söyledik ama geldiğimizde gördüğümüz tablo beklediğimizden kötü çıktı" ifadesini kullandı. Fenerbahçe Başkanı'nın çarpıcı açıklamalarından satır başları şöyle: "Borcumuzun 400 milyon Euro olduğu söyleniyordu. Ancak borçlarımız 3.2 milyar TL. 31 Mayıs'ın kuruyla bu rakam 621 milyon Euro'ya denk geliyor. 1 yıl içerisinde ödenmesi gereken borç ise 2.2 milyar TL. 820 milyon TL'lik kısmı ise Haziran ve Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyor. Ürkütücü değil mi? 800 milyonun 270 milyonu ise biz gelir gelmez sadece Haziran ayında ödenmesi gereken borçlardı."

GEÇMİŞ BORCU ÖDEDİK

"38 milyon Euro'luk bir sportif borç var. Futbol, basketbol, voleybol gibi sportif branşlardan gelen borçlar. Bunun büyük kısmı futbola ait. Bu 141 milyonluk borçtan 81 milyon geçen sezondan kalan futbolcu borçları. UEFA'dan temiz kağıdı alabilmek için futbolcularımıza olan 15.5 milyon Euro'luk borcu ödedik."

SADECE FAİZE YILDA 450 MILYON TL ÖDÜYORUZ

"2021'E kadar tribün gelirlerimizin 180 milyon TL'si bir finans kuruluşuna temlik edilmiş. TFF yayın gelirlerleri de 2023 yılına kadar temlik edilmiş. 1.36 milyar TL'lik gelir elde edene kadar, bu temlik altındaki kalemlerden gelecek gelirleri biz göremeyeceğiz. Gayrimenkuller üzerinde de 1.4 milyar TL'lik ipotek var. Finansal kurumlara toplam borcumuz 1 milyar 770 milyon TL. Bu borcun sadece yıllık finansman maliyeti 450 milyon TL. Bu, her sene ödememiz gereken faiz gideri"

FUTBOL AŞ'DEKİ HAKİM POZİSYONU TEHLİKEDE

FENERBAHÇE Futbol A.Ş'nin sahip olduğu hisse oranı %67,07. Ancak bunun %38.83'lük bölümü bankalara rehin edilmiş durumda. Futbol A.Ş'nin hissesi şu an %36,24. Bankalara temlik edilen borçları ödeyemezsek Fenerbahçe Spor Kulübü, hakim ortak pozisyonunu kaybedecek. Hukuki olarak toplam 88 tane davamız var. Bu 88 davanın da tutarı aşağı yukarı 64 milyon TL. Buradaki ana sorun, ödemeödememe ve ayrılış şekilleriyle ilgili açılan davalar. Umarım bu davalar lehimize sonuçlanır ve bir de bu yükü taşımayız.

KOMBİNE GELİRİMİZ 102 MİLYON TL OLDU

"SERMAYE artışı için kulübe 50 milyon dolar hibe ettik. Küçük ortakların da katılmasıyla 353 milyon TL'lik bir kaynak sağlamış olacağız. Ancak bu sadece biraz nefes almamızı sağlayacak. Bankalardan 50'şer milyon dolarlık daha uygun iki kredi için neredeyse anlaştık. 20 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmalarımız da hazır. Taraflarımız da üstüne düşeni yapıyor. Satılabilir 40 bin kombinemizden 38 bin 716'sını sattık. Geçen yıl kombine gelirimiz 46.8 milyondu. Bu yıl ise 102.3 milyon TL gelir elde ettik."

AVRUPA'DAN MEN TEHLIKEMIZ VAR

"2015/16 sezonunda bütçemiz eksi 30 milyon Euro zarar vermiş. Kota bu kadardı zaten. Son 3 sezonda zarar açığımızın eksi 30 milyon Euro seviyesinde kalması gerekiyor. Bu ne demek? Şu anda 30 milyon Euro açığımız var. 2018-19'da en az 30 milyon Euro kar yapmamız gerekiyor ki, bu hesapları tutturalım. Seneye Avrupa'ya gidebilmemiz için bu işi çözmemiz lazım. Şampiyon olsak da, olmasak da Avrupa'dan men tehlikesi bizi bekliyor."

TRANSFER IÇIN SÜRPRİZLER OLACAK

"BERKE, Barış, Ferdi transferleriyle genç oyunculara nasıl yatırım yapacağımızı gösterdik. 3 tane U21 takımından oyuncumuzla da sözleşme yaptık. Ancak sadece genç oyuncularla olmaz. Tecrübeli futbolculara da ihtiyaç var. Önemli seviyede isimlerle görüşüyoruz. Taraftarlara bazı sürprizlerimiz olabilir. 2017-2018 sezonunda TFF'den 4.7 milyon ceza yemişiz. Biz örnek kulüp olmalıyız. En az cezayı bizim yememiz gerekiyor. Radikal kararlar alacağız. En büyük hayallerimden biri küfürsüz stat projesi."