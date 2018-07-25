Ankaragücü'nün yeni adresi Yenikent

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün stat problemi çözüme kavuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezondaki maçların Yenikent'teki Osmanlı Stadı'nda oynanacağı bildirildi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkililerine teşekkür edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Stadyum problemimizi çözüme kavuşturan ve Eryaman Stadı bitene kadar maçlarımızı Osmanlı Stadyumu'nda oynayacak olmamızı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, takımımızın Ankara'da oynayabilmesi ve taraftarlarımızın mağdur olmaması için azami gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna ve Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a camiamız adına teşekkür ederiz."