Fenerbahçe transfer için gaza bastı! Uruguaylı golcü sürprizi…

Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun getirilmesiyle birlikte Fenerbahçe'de gençlik operasyonu başladı. Önce Altınordu forması giyen Barış Alıcı ve Berke Özer daha sonra da NEC Nijmegen forması giyen Ferdi Kadıoğlu transfer edildi. Fenerbahçe'de şimdi gözler Andre Ayew ve Vincent Janssen transferlerine çevrildi. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri (25 Temmuz)

FENERBAHÇE'DE SÜRPRİZİN ADI: ABEL HERNANDEZ!

Uruguaylı golcü Abel Hernandez Fenerbahçe'de Uruguaylı golcü Abel Hernandez ismi gündeme geldi. 1990 doğumlu yıldız golcünün Hull City ile olan sözleşmesi sona erdi.