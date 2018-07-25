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için gaza bastı! Uruguaylı golcü sürprizi…

Bu sezon kesinlikle Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek isteyen 'de çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. En güncel Fenerbahçe için doğru adrestesiniz. Ali Koç'un başkan olmasıyla birlikte yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe transfer konusunda da gaza bastı. 25 Temmuz Fenerbahçe son dakika transfer haberleri burada!

Giriş Tarihi: 25.7.2018 09:30
Fenerbahçe transfer için gaza bastı! Uruguaylı golcü sürprizi…

Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun getirilmesiyle birlikte 'de gençlik operasyonu başladı. Önce Altınordu forması giyen Barış Alıcı ve Berke Özer daha sonra da NEC Nijmegen forması giyen Ferdi Kadıoğlu edildi. Fenerbahçe'de şimdi gözler Andre Ayew ve transferlerine çevrildi. İşte Fenerbahçe son dakika (25 Temmuz)

FENERBAHÇE'DE SÜRPRİZİN ADI: ABEL HERNANDEZ!

Uruguaylı golcü Fenerbahçe'de Uruguaylı golcü Abel Hernandez ismi gündeme geldi. 1990 doğumlu yıldız golcünün Hull City ile olan sözleşmesi sona erdi.

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Fenerbahçe transfer için gaza bastı! Uruguaylı golcü sürprizi…
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