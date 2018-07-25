Galatasaray, Andre Ayew’i istemedi

Portekiz basınının Benfica maçı öncesi Fenerbahçe'yi tanıttığı haberde bir isim dikkat çekti; Andre Ayew… Sarı-lacivertlilere imza atması beklenen Ganalı forvetin transfer dönemi başında Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Hücum hattına çok yönlü bir oyuncu arayan sarı-kırmızılı kulübe menajerler Swansea City'den Ayew'i önerdi. Ancak Ganalı yıldızın maliyeti Galatasaray'a yüksek geldi. Ayew için menajerlere olumsuz yanıt veren sarı-kırmızılı kulüp, transferde tercihini Onyekuru'dan yana kullandı. 28 yaşındaki Ayew'den 7 yaş küçük olan Nijeryalı genç yetenek, sarı-kırmızılıların Valencia ile oynanan hazırlık maçında attığı golle sivrildi.

LEVENT TÜZEMEN diyor ki

Galatasaray'ın elinde Gomis olmasaydı Fatih Terim, Ayew'e sıcak bakabilirdi. Son Dünya Kupası bize kanat oyuncularının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Onyekuru, çok genç ve yetenekli bir oyuncu üstelik Galatasaray, Nijeryalı futbolcuyu kiraladı. Galatasaray UEFA ile anlaşması gereği artık büyük transferler yapamaz. Rodrigues gibi hızlı bir oyuncudan sonra Onyekru'nun kiralanması mantıklı oldu.

?GERVİNHO'NUN TERİM AŞKI!

Hebei China Fortune'dan ayrılması kesinleşen Gervinho'nun eski hocası Olimpik Marsilya'yı çalıştıran Rudi Garcia'nın teklifine rağmen Drogba'nın anlatımlarından etkilenerek Fatih Terim için Galatasaray'ı istediği öne sürüldü. Fransız basınına göre sözleşmesi aralık ayında sona erecek olan Fildişili futbolcu, alacaklarına karşılık bonservisini istedi ve Terim faktörü nedeniyle İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor.

SAKARYA'DA PROVA GÜNÜ

Galatasaray'da Fatih Terim'in oyuncularına verdiği iki gün izin sona erdi. Florya'da toplanan sarı-kırmızılı takım bugün 19.00'da 2. Lig ekibi Sakaryaspor'la Atatürk Stadı'nda hazırlık maçı oynayacak.