Geçtiğimiz Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İngiltere'de çektirdiği fotoğrafla Almanların ırkçı saldırılarına maruz kalan yıldız futbolcu Mesut Özil'in, Alman Milli Takımı'nı bırakma kararı dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Erdoğan da Mesut Özil'le ilgili düşüncelerini paylaştı. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Mesut Özil'in kendisine yapılan ırkçı saldırının ardından aldığı kararı nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine ise dün gece (önceki gece) Mesut Özil'le telefonda görüştüğünü açıkladı.

TAM MİLLİDİR VE YERLİDİR

TÜRKİYE Cumhuriyeti Başkanı konuyla ilgili olarak, "Mesut'un bu açıklaması, takındığı tavır tam millidir ve yerlidir, her türlü takdirin üzerindedir. Ben gözlerinden öpüyorum. Çünkü, Alman Milli Takımı'na bu denli her şeyini veren ve başarılarında onun da katkısı olan bir gence böyle bir ırkçı yaklaşım, dininden dolayı böyle bir yaklaşım; bunlar hakikaten kabul edilebilir bir şey değil. Kaldı ki kökeni itibarıyla Türk olan Mesut'la, İlkay'la (Gündoğan), Cenk Tosun'la Londra'da resim çektirmeme tahammül edemeyen bu anlayışı, neyle izah edeceksiniz? Bu hazımsızlıktır. Bunu da zaten hakikaten, yerli yerine oturmuş olan siyasetçiler takdir ediyorlar. Onlar da Mesut'un yanında yer aldıklarını ifade ediyorlar" diye konuştu.



O FOTOĞRAF TABELA OLDU

MESUT Özil'e memleketi Devrek'ten tabelalı destek geldi. "Mesut Özil Caddesi"nde futbolcunun Alman Milli Takım formalı fotoğrafının olduğu tabelanın yerine, yıldız oyuncuyu eleştirilerin hedefi haline getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafının bulunduğu tabela konuldu. Açılış törenine büyük ilgi gösteren vatandaşlar, "Mesut Özil yalnız değilsin" diyerek desteklerini de gösterdiler.

AİLESİ A SPOR'A KONUŞTU

DEVREK'TE olan Mesut Özil'in annesi ve abisi A Spor canlı yayınında duygularını dile getirdi. Anne Gülizar Hanım, "Oğlumun arkasındayım. Kararına da saygı duyuyorum. Sahip çıkan herkese de teşekkür ediyorum" dedi. Abi Mutlu Özil ise "Bırakma kararını kendi aramızda çok konuştuk ve böylesinin hayırlı olacağında karar kıldık. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz biz de onun arkasındayız. Cumhurbaşkanımızın onu sevdiğini zaten biliyoruz. 4-5 sene önce de görüşüyorlardı. Dolmabahçe Sarayı'ndaki buluşmada da vardık. Türk halkına da teşekkür ediyorum. Mesut'un morali çok iyi. Şu an Arsenal ile antrenmanlara çıkıyor. Artık önüne bakacak" diye konuştu.

ARSENAL: MESUT BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

MESUT Özil'in formasını giydiği Arsenal kulübü, Türk asıllı yıldıza yaşadıklarının ardından tam destek verdi. İngiliz kulübünün İletişim Direktörü Mark Gonnella yaptığı açıklamada, "Tüm söyleyebileceğim şu; kulüp olarak, saha içinde ve dışında, daima çeşitliliği savunduk ve buna değer verdik. Bu, kulüp olarak taşıdığımız değerlerin büyük bir kısmını oluşturuyor. Mesut bizim için çok önemli bir oyuncu. Futboluna odaklanması ve başarılı bir sezon geçirmesi için ihtiyacı olan tüm desteği sağlayacağız." Bu arada Arsenal'le Singapur'da kampta olan Mesut'un kulüp ve taraftarların verdiği destekle bir hayli moralli olduğu belirtildi.

FİNANCİAL TİMES: IRKÇILIK ALEVLENDİ

İNGİLİZ gazeteleri dün de Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararına sayfalarında yer verdi. Financial Times gazetesi, yıldız futbolcunun kararının Almanya'da 'Irk tartışması'nı alevlendirdiğini yazdı. Mesut'un kararını 'Şok edici' olarak nitelendiren gazetedeki haberde Mesut'un açıklamasında, 'Irkçılık ve saygısızlık' kelimelerini kullanmasının, Almanya'nın ırka ve göçe tavrına yönelik alevli bir tartışma başlattığını da yazdı.

GÜMÜŞDAĞ: UEFA GEREKENİ YAPMALI

BAŞAKŞEHİR Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulüp olarak Mesut Özil'i desteklediklerini ve sonuna kadar yanında olduklarını belirtip "Bu durum bir tek Almanya'nın değil tüm futbol dünyasının kaybıdır" dedi. Gümüşdağ, UEFA'ya da seslenip, "Yıllardır ırkçılık karşıtı söylemleri ve reklam kampanyaları ile konuya olan hassasiyetini her fırsatta hissettiren UEFA'nın bu konuda da üzerine düşeni yapacağına inancımı korumak istiyorum" diye konuştu.