Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Joao Moutinho, Wolverhampton’da

, Wolverhampton’da

Bu yıl Championship’ten Premier Lig’e yükselen , Monaco’da forma giyen Portekizli futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 11:51
Joao Moutinho, Wolverhampton’da

Yedi yıl aradan sonra Premier Lig'e yükselen , yıldızları kadrosuna katmaya devam ediyor. Sarı-siyahlılar, Portekizli kaleci Rui Patricio ve Raul Jimenez'in ardından Fransız ekibi Monaco'da forma giyen 'yu da 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Transferin ardından Wolverhampton Wanderers resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu, "Premier Lig'de oynamak her futbolcu gibi benim de en büyük hayalimdi. Güzel bir proje sundular ve yeni bir maceraya başlamak istedim. Kulübün hedeflerine ulaşması için çok çalışıp, önemli işler başarmak istiyorum" şeklinde konuştu.

5 Milyon euro karşılığında İngiliz ekibinin yolunu tutan 31 yaşındaki futbolcu, Monaco ile geçtiğimiz sezon 44 karşılaşmada 1 gol, 7 asist ile takımına katkı sağlamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Joao Moutinho, Wolverhampton’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN