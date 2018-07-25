Jose Sosa: Trabzonspor’da devam edeceğim

Geldiğinden bu yana Trabzonspor
'da beklentileri karşılayamayan ve adı sıkça farklı takımlarla anılan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Jose Sosa
, kulüpteki geleceği ile ilgili konuştu. Bordo-mavili takımla 2 yıllık daha kontratının olduğunu belirten Arjantinli yıldız, "Başkanımızla yaptığımız konuşmada kendisi bana fikir ve duygularını gayet açık bir şekilde belirtti. Ben de kendisine bunları anlatma fırsatı buldum. Bana gelen bir teklif yok. Benim Trabzonspor'la 2 yıllık kontratım var ve burada devam edeceğim" dedi. Kampın başında ufak bir sakatlık yaşadığını hatırlatan Sosa, "Hocamızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Hepimiz için zor bir sezon olacak" diye konuştu.