‘Madem hayaletti niye ödüller aldı!’

Mesut'un menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcuyu "O b… gibi bir oyuncu. En son ikili mücadele kazandığında 2014 yılıydı. Bırakması bizim için iyi oldu" diyerek eleştiren Bayern Münih Başkanı Uli Höness'e yanıt verdi. Söğüt, "Mesut söylediği gibi futbol için eleştirileri zaten kabul ediyor, bunları söylemek aptalca. 5 kez Almanya'da yılın oyuncusu seçilmiş, 23 gol atıp 40 asist yapmış, Almanya rekorunu kırmış bir oyuncu. Madem hayaletti, ne diye ödüller kazandı. Uli Höness, Bayern Münih Başkanı olarak kendini eleştirilerden kurtarmak istiyor. Dünya Kupası'nın en çok pozisyon üreten oyuncusu yerine milli takımdaki 8 Bayern Münih oyuncusunun performansını sorgulamalı. Ne yazık ki bu açıklamalar sadece kendisi için değil, Bayern Münih kulübü ve Almanya için de bir utanç kaynağı" şeklinde konuştu.

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