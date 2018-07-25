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Son dakika: , 'ı transfer etti

Son dakika haberi...Beşikaş, 25 yaşındaki fubolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 23:14 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 23:35
Son dakika: Beşiktaş, Umut Nayir'ı transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren , Umut Nayır'ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ı kadrosuna katan Beşiktaş, son olarak Umut Nayır transferini de tamamladı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Ankaragücü forması giyen 25 yaşındaki golcü futbolcu, sözleşmesinin sona ermesiyle Osmanlıspor'a geri döndü. Osmanlıspor yönetimiyle yapılan görüşmeler sonrasında bu transferle ilgili pürüzler giderildi ve Umut Nayır, Beşiktaş'la anlaştı. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki golcü futbolcuya 4 yıllık sözleşme imzalatacak.

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Son dakika: Beşiktaş, Umut Nayir'ı transfer etti
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