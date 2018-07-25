Son dakika: Fenerbahçe, Andre Ayew'i 1 yıllığına kiraladı

Fenerbahçe, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Swansea City ile Ganalı futbolcu Andre Ayew'in satın alma opsiyonlu bir yıllığına kiralanması konusunda ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 28 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek amacıyla Swansea City ile yaptığı kamptan ayrılarak İstanbul'a gitmek üzere harekete geçti.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City Kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Gana Milli Takımı'nda da forma giyen Andre Ayew, yarın İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."

28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Swansea City'nin yanı sıra West Ham United ve Marsilya gibi takımların formalarını giydi.