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'ten vazgeçti

Süper Lig ekibi , anlaşmaya vardığı Sırp futbolcu ’in takımıyla oynadığı maçta sakatlanması üzerine bu i askıya aldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 11:54
Yeni Malatyaspor Zoran Tosic'ten vazgeçti

Yeni Malatyaspor'da çalışmaları sürerken, yönetim forvet hattı için arayışlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut'un forvete takviye istemesi üzerine harekete geçen Malatyalı yöneticiler, son olarak Sırbistan'ın Partizan takımında forma giyen Sırp golcü Zoran Tosic ile prensipte anlaşmaya vardı. Ancak bu futbolcu takımıyla oynadığı hazırlık maçında ayağından ciddi şekilde sakatlanınca Malatya ekibi transferi durdurduğunu açıkladı.

Başkan Adil Gevrek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tosic transferinde bir noktaya kadar geldik ama önceki gün aldığımız haber takımıyla oynadığı maçta bir sakatlığı olmuş. Bu sakatlığını ciddi olduğunu öğrendik ve bundan dolayı bu transferi durdurduk. Aldığımız bilgi sakatlığın ciddi olduğu ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı yönünde. Bizde bu yüzden geri adım atmak zorunda kaldık" diye konuştu.

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Yeni Malatyaspor Zoran Tosic'ten vazgeçti
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