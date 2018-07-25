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’da şoku

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ’da bu sezon Göztepe'den transfer edilen sakatlandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 12:34
Yeni Malatyaspor’da Ömer Şişmanoğlu şoku

'da Topuk Yaylası kampı sürerken, yaşanan bir sakatlık moralleri bozdu. Daha önce Adem Büyük, Eren Tozlu ve Ahmet İldiz'in çeşitli yerlerinden sakatlandığı sarı-kırmızılılarda bu kez de yeni transfer sakatlandı. Göztepe'den büyük umutlarla transfer edilen Şişmanoğlu, antrenman esnasında ayağında ağrı hissedince sağlık ekibi tarafından gözetim altına alındı.

Golcü futbolcunun yapılan ilk kontrollerinin ardından kasığında ikinci derecede yırtık olduğu tespit edildi. Tedavisine hemen başlandığı belirtilen Şişmanoğlu'nun tekrar normal antrenman temposuna dönmesi için 1 haftalık bir sürenin gerekli olduğu bildirildi.

Bu arada sarı-kırmızılı takımda geçtiğimiz günlerde kampta oynanan hazırlık müsabakasında sakatlanan golcü futbolcu Eren Tozlu'nun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Tozlu'nun önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı ve ameliyatının ardından 'ya geleceği açıklandı.

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Yeni Malatyaspor’da Ömer Şişmanoğlu şoku
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