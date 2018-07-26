B36 Torshavn: Bir Mustafa Pektemek değil

Beşiktaş sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde açıyor. Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turu ilk maçında bugün B36 Torshavn ile oynayacağı maç için dün Faroe Adaları'na gitti. Beşiktaş'ın 2 Ağustos'taki rövanş öncesi avantajlı bir skor peşinde olacağı B36 Torshavn ve Faroe Adaları ülkesinin ilginç özellikleri var. İşte bazıları:

-Başkent Torshavn'da 1936'da kurulan takım, bu sezon 14 lig maçında 23 yaş ortalaması ile oynadı.

-Torshavn, 850 bin Euro değeri ile 900 bin Euro'luk Mustafa Pektemek'in altında kalıyor.

-Faroe Adaları'nın en eski takımı olan ve daha önce Avrupa Kupaları'nda 24 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ekip, 5 de beraberlik elde etti.

-Maçlarını 1911'de inşa edilen, 5 bin kapasiteli suni çime sahip Gundadalur Stadı'nda oynayan B36 Torshavn, ligde 28 puanla 4. sırada yer alıyor.

-38 yaşındaki Jakup Borg'un çalıştırdığı takım, geçen sezon ilk turda N.Kalju'ya (Estonya) takılmıştı.



18 ADANIN BAŞKENTİ

50 bin nüfuslu Faroe Adaları, Kuzey Kutup Dairesi'nin altında yer alıyor ve İzlanda ile İskoçya arasında 18 adadan oluşuyor. Kışın büyük bölümü eksi sıcaklık derecelerinde fırtınalı geçiyor.

SICAKLIK DÜŞECEK

İstanbul'dan Faroe Adaları'nın Torshavn kentine giden Beşiktaş'ı soğuk bir hava karşıladı. İstanbul'da 30 dereceye yakın bir havada idmana çıkan Kartal, maç saatinde 13 derecede mücadele edecek. Nem oranının ise yüzde 91'e ulaşması bekleniyor.

METIN TEKİN DİYOR Kİ

İki senedir Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Beşiktaş bu kez Avrupa Ligi'ne katılmak için ön elemeler oynamak zorunda. Tabii ki bu turun çok ağır favorisi Beşiktaş'tır... Geçen yıl Fenerbahçe'nin Vardar karşısında yaşadığı gibi bir sürpriz olabilir mi, sanmam. Beşiktaş böyle bir şey yaşamaz, ilk maçtan turu garantiler diye düşünüyorum. Sıcak İstanbul'dan daha soğuk Torshavn'a gidişinin olumsuz etkisi olmaz. Maç, futbolda çok tutulmayan suni çimde olacak. Bu açıdan son idmanın aynı zemine sahip Hakkı Yeten Tesisleri'nde yapılması da faydalı olmuştur diye düşünüyorum.