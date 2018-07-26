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, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

Bundesliga'da Freiburg forması giyen milli futbolcu , takımının kampında sakatlandı. Çağların 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 13:49
Çağlar Söyüncü, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

Alman ekibi Freiburg'da futbol hayatını sürdüren milli futbolcusu 'den üzücü haber geldi.

Çağlar, Freiburg'un kampında sakatlandı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada 22 yaşındaki futbolcunun uyluk kasında yırtık tespit edildiği belirtildi. Ayrıca genç futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Alman ekibi ile geçitğimiz sezon 30 resmi müsabakaya çıkan Çağlar rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Milli futbolcu, 2016 yazında Altınordu'dan 2.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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Çağlar Söyüncü, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak
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