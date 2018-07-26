Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha geldi! Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew kimdir?

Yeni yönetimi ile bu sezon her kulvarda başarı hedefleyen Fenerbahçe, Barış Alıcı, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu'nun ardından bir yeni transfer haberini daha resmen açıkladı. Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Ganalı yıldız oyuncu Andre Ayewile kiralık olarak anlaşmaya vardığını duyurdu. Son olarak İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Swansea Cit'de forma giyen Gana'lı oyuncu Andre Ayew, geçtiğimiz sezon 36 maçta 6 gole imza attı. Peki Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew kimdir?

FENERBAHÇE YENİ TRANSFERİ ANDRE AYEW'İ AÇIKLADI

Fenerbahçe tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City Kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Gana Milli Takımı'nda da forma giyen Andre Ayew, yarın İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."