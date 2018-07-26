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'nin rakibi , Dortmund'u penaltılarla geçti

'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'ndeki rakibi , Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşılaştığı 'u normal süresi 2-2 biten maçtan penaltılarla galip geldi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 11:55
Fenerbahçe'nin rakibi Benfica, Dortmund'u penaltılarla geçti

Bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 'nin UEFA Şampiyonalar Ligi Ön Elemesi'ndeki rakibi , Alman ekibi ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısını Dortmund Maximilian Philipp'in golleri ile 2-0 önde kapattı. Benfica ikinci yarıda Andre Almeida ve Alfa Semedo'nun golleriyle eşitliği sağladı ve maç böyle sona erdi. Portekiz ekibi, Dortmund'u penaltılarda mağlup etti.

Fenerbahçe, Benfica ile 7 Ağustos'ta deplasmanda, 14 Ağustos'ta İstanbul'da karşılaşacak.

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Fenerbahçe'nin rakibi Benfica, Dortmund'u penaltılarla geçti
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