Fenerbahçe'nin rakibi Benfica, Dortmund'u penaltılarla geçti

Bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonalar Ligi Ön Elemesi'ndeki rakibi Benfica, Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısını Dortmund Maximilian Philipp'in golleri ile 2-0 önde kapattı. Benfica ikinci yarıda Andre Almeida ve Alfa Semedo'nun golleriyle eşitliği sağladı ve maç böyle sona erdi. Portekiz ekibi, Dortmund'u penaltılarda mağlup etti.

Fenerbahçe, Benfica ile 7 Ağustos'ta deplasmanda, 14 Ağustos'ta İstanbul'da karşılaşacak.