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’da sıkı pazarlık

lu yetkililer, Hosseini’nin i için davet üzerine gittiği ’da Esteghlal ile masaya oturdu

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
İran’da sıkı pazarlık
Sözleşme imzalatmak üzere 'ye getirdiği savunma oyuncusu Majid Hosseini ini Esteghlal Kulübü'nün çıkardığı zorluk nedeniyle bitiremeyen , son bir görüşme için 'a çıkarma yaptı. Esteghlal, '100 bin dolara serbest kalır' maddesine rağmen belgelerini göndermediği 22 yaşındaki futbolcu için daha fazla para istemişti. Karşılıklı iki kulüp de FIFA'ya başvururken, son bir davet üzerine İran'a giden bordo- mavililer, Esteghlal yöneticileriyle masaya oturdu. Oyuncunun kendilerini istemesi nedeniyle eli güçlenen Trabzonsporlu yetkililer, transferi bitirmeden dönmeyi istemiyor.
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İran’da sıkı pazarlık
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