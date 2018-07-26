İran’da sıkı pazarlık

Sözleşme imzalatmak üzere Türkiye
'ye getirdiği savunma oyuncusu Majid Hosseini transfer
ini Esteghlal Kulübü'nün çıkardığı zorluk nedeniyle bitiremeyen Trabzonspor
, son bir görüşme için İran
'a çıkarma yaptı. Esteghlal, '100 bin dolara serbest kalır' maddesine rağmen belgelerini göndermediği 22 yaşındaki futbolcu için daha fazla para istemişti. Karşılıklı iki kulüp de FIFA'ya başvururken, son bir davet üzerine İran'a giden bordo- mavililer, Esteghlal yöneticileriyle masaya oturdu.
Oyuncunun kendilerini istemesi nedeniyle eli güçlenen Trabzonsporlu yetkililer, transferi bitirmeden dönmeyi istemiyor.