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Rakibe saygı duyuyoruz

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Rakibe saygı duyuyoruz
BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü , B36 Torshavn maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Rakibe saygı duyarak oynayacaklarını belirten Güneş, "Rakibimiz bazı resmi maçlar oynadı ama bizim ilk resmi maçımız. Bizi zor bir maç bekliyor. Agresif ve disiplinli bir takım. Umarım tur için iyi bir sonuç alırız. Sezonu açalı bir ay olmadı. Öncelikle hazır oyuncuları değerlendireceğiz. Sahadaki herkes 'ın oyuncusu tabi ki aramızda olmayanlar var ama teslim olacağız anlamına gelmez. Tüm oyuncular ellerinden geleni yapacaklardır" dedi.
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Rakibe saygı duyuyoruz
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