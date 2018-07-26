Rakibe saygı duyuyoruz

BEŞIKTAŞ
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, B36 Torshavn maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Rakibe saygı duyarak oynayacaklarını belirten Güneş, "Rakibimiz bazı resmi maçlar oynadı ama bizim ilk resmi maçımız.
Bizi zor bir maç bekliyor. Agresif ve disiplinli bir takım.
Umarım tur için iyi bir sonuç alırız. Sezonu açalı bir ay olmadı. Öncelikle hazır oyuncuları değerlendireceğiz. Sahadaki herkes Beşiktaş
'ın oyuncusu tabi ki aramızda olmayanlar var ama teslim olacağız anlamına gelmez. Tüm oyuncular ellerinden geleni yapacaklardır
" dedi.