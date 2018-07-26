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Ronaldo'nun 18,8 milyonluk vergi cezasına onay!

, vergi kaçırdığı belirlenen 'nun mahkemeyle vardığı anlaşmayı onayladı. Hakkındaki 4 mali suçlamayı ve 18,8 milyon avro para cezası ödemeyi kabul eden Ronaldo hapse girmeyecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 17:49 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 18:02
Ronaldo'nun 18,8 milyonluk vergi cezasına onay!

, vergi kaçırdığı belirlenen 'in eski oyuncusu ile mahkeme arasında varılan anlaşmaya onay verdi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'ye göre gelecek sezon İtalya'nın Juventus takımında forma giyecek Portekizli oyuncu, hakkındaki 4 mali suçlamayı ve para cezası ödemeyi kabul ettiği için hapse girmeyecek.

2011-2014 yıllarında toplamda 14 milyon 768 bin 897 avro vergi kaçırdığı tespit edilen futbolcu, faiz ve mahkeme giderleriyle beraber 18,8 milyon avro para cezası ödeyecek.

Madrid Savcılığı Mali Suçlar Dairesi, Ronaldo'nun Madrid'de ikametinin bulunduğu yer Pozuelo de Alcarcon ilçesine yaptığı dava başvurusunda, Portekizli futbolcunun vergi kaçırdığını iddia etmişti. Savcılık, yıldız futbolcunun Real Madrid'e transferinden sonra 2010'da kurduğu bir şirket aracılığıyla, bilinçli bir şekilde vergi kaçırdığını öne sürmüştü. Ronaldo hakkındaki soruşturma sürecinde mahkemeyle anlaşma yoluna gidilmişti.

Ronaldo, 9 yılın ardından 2018-2019 sezonu öncesi İtalyan ekibi Juventus'a transfer oldu.

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Ronaldo'nun 18,8 milyonluk vergi cezasına onay!
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