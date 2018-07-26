Ryan Babel'den Türkiye'ye EURO 2024 desteği

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşadığı için kendisini şanslı bir insan olarak nitelendiren 31 yaşındaki Babel, Türkiye'nin EURO 2024'ü başarıyla düzenlemek için gerekli her türlü donanıma sahip olduğunu belirtti.

Kariyerinde Türkiye ile ülkesi Hollanda'nın yanı sıra İngiltere, İspanya ve Almanya'da da forma giyen Babel, Türkiye'nin yüksek futbol standartlarını övdü.

Ryan Babel, Türkiye'nin EURO 2024 için ideal bir ülke olduğunu aktararak, "Türkiye, bu organizasyonu düzenleyebilecek seviyede iyi bir ülke. Harika stadyumlar, çok iyi bir atmosfer ve tutkulu insanlar, futbol için çok elverişli bir ortam oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

EURO 2024'ün 9 aday kentinden biri olan İstanbul'a hayranlığını da dile getiren Babel, "İstanbul, muhteşem bir şehir. Bence Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Bu şehirde yaşamak büyük bir şans." ifadelerini kullandı.