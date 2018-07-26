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: Bu maçın bir ölçü olacağını düşünmüyorum

Teknik Direktörü , 2. ön eleme turu ilk maçında karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. B36 Torshavn maçının ölçü olmadığını belirten Güneş, Jeremain Lens ve ve Cyle Larin'e ayrı bir parantez açtı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 00:08 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 00:14
Şenol Güneş: Bu maçın bir ölçü olacağını düşünmüyorum

2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları temsilcisi 'ı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakalayan 'ta teknik direktör , oyunun tamamen hakimi olduklarını söyledi.

Sezonun ilk resmi maçını Faroe Adaları deplasmanında oynayan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Oyuncular, oyunu benimseyerek başladı. Goller de geldi ve pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir ilk yarı oldu. Rakibi sahasında tutmaya çalıştık, bunda da başarılı olduk. İkinci yarı da oyuna hakimdik ama tempo düşünce gol arayışlarımız ikinci plana düştü. Oyunun tamamen hakimiydik. Avantajlı bir skorla kazandık. Sahamızda yine ciddi oynayarak kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımının genel oyun anlayışında bir sıkıntı olmadığını dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Birlikte pas yapma, hücuma katılma gibi genel oyun anlayışımızda bir sıkıntımız yok. Oyun temposu olarak bazı oyuncular yoruldu. Henüz istenilen tempoda değiliz. Oyuncularım gayret ve niyet olarak iyi. Kadro açısından hala eksik olan oyuncularımız var. Bu maçın bir ölçü olacağını düşünmüyorum. Her geçen gün daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum. İkinci maçta kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Şu anda mevcut çalışmanın karşılığı olarak iyi oynayan oyuncularımız var."

Tecrübeli teknik adam, Jeremain Lens ve Cyle Larin'in durumundan memnun olduğunu dile getirerek "İkisi de iyi başladı. Bireysel iş yapmaya çalıştılar. İkinci yarı düştüler ve bölüm bölüm oynadılar. Genel olarak durumlarından memnunum." şeklinde konuştu.

B36 Torshavn Teknik Direktörü Jakup Borg ise rövanş maçının kendileri için önemli bir tecrübe olacağını söyleyerek, "Futbolda her şey olabilir. Rövanşta kendimize bir şans oluşturmaya çalışacağız. Oyuncularım için Vodafone Park'ta fantastik bir takıma karşı oynamak muhteşem bir tecrübe olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Şenol Güneş: Bu maçın bir ölçü olacağını düşünmüyorum
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