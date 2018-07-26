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Son dakika: 'nin yeni transferi , İstanbul'a geldi

Son dakika haberi...'nin kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Ganalı oyuncu 'i taşıyan uçak İstanbul'a indi. Andre Ayew, sağlık kontrollerinin ardından kendisini resmen Fenerbahçe oyuncusu yapacak sözleşmeyi imzalayacak.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 19:50 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 20:15
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, İstanbul'a geldi

'nin, İngiltere Championship Ligi ekibi Swansea City'den satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladığı 28 yaşındaki Ganalı oyuncu 'i taşıyan uçak 19.45 itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Ayew, geçeceği sağlık kontrollerinin altından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

28 yaşındaki oyuncu dün Swansea City kampından ayrılarak özel bir uçakla Avusturya'nın Innsbruck Havalimanı'ndan İstanbul'a doğru yola çıkmış ve uçağın içinden çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, İstanbul'a geldi
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