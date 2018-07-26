Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin, İngiltere Championship Ligi ekibi Swansea City'den satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladığı 28 yaşındaki Ganalı oyuncu Andre Ayew'i taşıyan uçak 19.45 itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Ayew, geçeceği sağlık kontrollerinin altından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

28 yaşındaki oyuncu dün Swansea City kampından ayrılarak özel bir uçakla Avusturya'nın Innsbruck Havalimanı'ndan İstanbul'a doğru yola çıkmış ve uçağın içinden çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.