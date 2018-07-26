Son dakika: Fabian Castillo resmen Tijuana'ya transfer oldu

Trabzonspor, Fabian Castillo'nun Tijuana'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. Bordo mavili kulüp, bu transferden 2 milyon 650 bin dolar kazanacak.

Trabzonspor Sportif A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Club Tijuana'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre Club Tijuana, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.650.000.-USD ödeyecektir."

4 MİLYON DOLARA TRANSFER OLMUŞTU

Bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyu 2016 yılında 3 milyon dolar ödeyerek ABD ekibi FC Dallas'tan kiralamış, daha sonra ise sözleşmedeki opsiyon maddesi gereği 1 milyon dolar daha ödeme yaparak bonservisini almıştı.

Trabzonspor'da 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında lig ve kupada toplam 48 maçta forma giyen Castillo, 3 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.