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Son dakika: resmen Tijuana'ya oldu

'un Kolombiyalı futbolcusu Castillo, 2 milyon 650 bin dolar bonservis bedeli karşılığında Meksika takımı 'ya oldu.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 16:45
Son dakika: Fabian Castillo resmen Tijuana'ya transfer oldu

Trabzonspor, Fabian Castillo'nun Tijuana'ya olduğunu resmen açıkladı. Bordo mavili kulüp, bu transferden 2 milyon 650 bin dolar kazanacak.

Sportif A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Club Tijuana'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre Club Tijuana, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.650.000.-USD ödeyecektir."

4 MİLYON DOLARA TRANSFER OLMUŞTU

Bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyu 2016 yılında 3 milyon dolar ödeyerek ABD ekibi FC Dallas'tan kiralamış, daha sonra ise sözleşmedeki opsiyon maddesi gereği 1 milyon dolar daha ödeme yaparak bonservisini almıştı.

Trabzonspor'da 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında lig ve kupada toplam 48 maçta forma giyen Castillo, 3 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

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Son dakika: Fabian Castillo resmen Tijuana'ya transfer oldu
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