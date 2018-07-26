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'dan Marsilya'ya ceza yağdı

Marsilya, geçen sezon 'ndeki 4 maçında yaşanan olaylar nedeniyle 2 yıl ertelemeli Avrupa kupalarından men ve bir maç seyircisiz oynama cezası aldı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 21:21 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 02:00
UEFA'dan Marsilya'ya ceza yağdı

Fransız kulübü Marsilya, 2 yıl içinde bir disiplin kuralını ihlal etmesi halinde mücadele etmeye hak kazandığı ilk organizasyonuna katılamayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Marsilya'nın geçen sezon çeyrek finalinde Leipzig'i ağırladığı karşılaşma, Salzburg ile oynadığı iki yarı final müsabakası ve ile yaptığı final maçında yaşanan olaylar sebebiyle başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı.

Tribünde kargaşa çıkması, santranın geç yapılması, taraftarların stada zarar vermesi, meşale yakması ve sahaya madde atılmasından dolayı Marsilya'ya, 2 yıl ertelemeli UEFA organizasyonlarından men ve bir maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Ayrıca bir karşılaşmada kuzey ve güney tribünlerine seyirci alamayacak Marsilya, 100 bin avro da ceza ödeyecek.

UEFA'nın verdiği bu ceza, akıllara daha önce Beşiktaş'ın yaşadığı tribün olaylarını akıllara getirdi. Beşiktaş yönetimi UEFA'nın radarında olduğu için bu sezon Avrupa Ligi maçlarında deplasmana seyirci götürmeme kararı almıştı.

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UEFA'dan Marsilya'ya ceza yağdı
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