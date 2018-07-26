Unai Emery’den Mesut Özil’e tam destek

Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil'e yeni teknik direktörü Unai Emery tam destek verdi. Arsenal'in İspanyol çalıştırıcısı, "Mesut'un kendini iyi hissedebilmesi için yardımcı olacağız. Her oyuncumuz gibi onun da yeniden kendini evinde ve ailesiyle hissetmesini istiyoruz" dedi. Takımdaki her oyuncunun Mesut'un milli takımı bırakma kararına saygı duyduğunu vurgulayan Emery, "Eminim, Özil bu sezon harika bir sezon geçirecek. Bunun için gereken deneyim ve kaliteye sahip" değerlendirmesinde bulundu.

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