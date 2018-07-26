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Unai Emery’den ’e

Arsenal Unai Emery, lar nedeniyle ’nı bırakan ’e her konuda yardımcı olacaklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Unai Emery’den Mesut Özil’e tam destek

'da lara maruz kalan 'e yeni Unai Emery verdi. Arsenal'in İspanyol çalıştırıcısı, "Mesut'un kendini iyi hissedebilmesi için yardımcı olacağız. Her oyuncumuz gibi onun da yeniden kendini evinde ve ailesiyle hissetmesini istiyoruz" dedi. Takımdaki her oyuncunun Mesut'un bırakma kararına saygı duyduğunu vurgulayan Emery, "Eminim, Özil bu sezon harika bir sezon geçirecek. Bunun için gereken deneyim ve kaliteye sahip" değerlendirmesinde bulundu.

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Unai Emery’den Mesut Özil’e tam destek
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