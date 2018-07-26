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Pereira ile yeniden anlaştı

’da teklif edilen yeni sözleşmenin şartlarını kabul etmediği için takımla kamp çalışmalarına katılmayan ile yeniden anlaşıldığı belirtildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 17:25
Yeni Malatyaspor Pereira ile yeniden anlaştı

Sarı-kırmızılı takımın Fransız futbolcusu Michael Pereira, kulüple sözleşmesinin bitmesinin ardından teklif edilen yeni sözleşme şartlarını beğenmediği için kampa katılmamıştı. Bir süredir kendisinden haber beklenen Pereira, önceki gün spor yönetimi ile tekrar görüşebileceğini paylaştı. Bu gelişme üzerine kendisine yeni bir teklif iletilen Fransız futbolcunun bu teklife olumlu baktığı ve detayları konuşmak için Türkiye'ye gelmeyi kabul ettiği bildirildi.

Pereira'nın İstanbul'da Malatyalı yöneticilerle son bir görüşme yapıp, daha sonra takımla kamp çalışmalarına katılacağı ifade edildi.

Fransız Michale Pereira, geçen sezon Süper Lig'de Teknik Direktör Erol Bulut'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.

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Yeni Malatyaspor Pereira ile yeniden anlaştı
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