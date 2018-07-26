Yerry Mina'nın yeni takımı belli oluyor

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya forması ile gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Bercelona'nın defans oyuncusu Yerry Mina'nın yeni adresi İngiltere. Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Mina'yı kadrosuna katma istiyor. İspanyol medyasında yer alan habere göre, Manchester'ın 23 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. İspanyol ekibi, Mina'yı geçtiğimiz sezonun devre arasında Brezilya'nın Palmeiras ekibinden 12 milyon Euro'ya transfer etmişti.

Kolombiyalı futbolcu Barca ile 7 resmi müsabakaya çıktı ve 1 asist yaptı. Dünya Kupası'nda 3 karşılaşmada forma giyen Mina, rakip fileleri 3 kez sarstı.

Başarılı defans oyuncusu ile Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe ilgileniyordu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''Dünya Kupası'nda beğendiğim oyunculardan bir tanesi stoper Yerry Mina. Açıkçası, onunla ilgilendiğimiz de doğrudur." demişti.