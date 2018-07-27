Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel çark etti

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı (DFB) Reinhard Grindel, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığı açıklayan Mesut Özil ile ilgili bazı konularda hatalı olduğunu itiraf etti. Reinhard Grindel, DFB'nin resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, milli takımın Dünya Kupası'ndaki sportif performansının birçok şeyin sorgulanmasına yol açtığını belirterek, "Elbette bu süre boyunca daha iyi ne yapabilirim diye kendime de soruyorum. Kişisel eleştirimin beni vurduğunu açıkça itiraf ediyorum. Daha da ötesi, meslektaşlarımın, tabandaki birçok gönüllünün ve DFB'deki personelin ırkçılıkla ilişkilendirilmesine üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

IRKÇILIK KABUL EDİLEMEZ

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafı eleştirdiğini hatırlatan Grindel, "Bunun ırkçı sloganlar çağrıştırılarak istismar edilmesinden dolayı çok üzgünüm" görüşünü paylaştı. Grindel, "Federasyon başkanı ve bir insan olarak açık bir şekilde herhangi bir ırkçılığın dayanılmaz, kabul edilemez ve tahammül edilemez olduğunu söylemeliydim. Bu Jerome Boateng için, Mesut Özil için ve göçmenlik geçmişine sahip tüm oyuncular için geçerliydi" değerlendirmesinde bulundu.

ÖZİL AİLESİ'NİN BU FOTOĞRAFI REKOR KIRDI

Mesut Özil'in memleketi Zonguldak'ta 12 yaşlarında çekilmiş olduğu tahmin edilen fotoğrafı adeta sosyal medyayı salladı. Dönemin Zonguldak Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi'nin acil servisi önünde çekilen çocukluk fotoğrafı paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. Özil'in futbolcu olan ağabeyi Mutlu Özil ve babası Mustafa Özil'in bulunduğu fotoğrafı, bir yakınlarını ziyaretleri sırasında çektirdikleri öğrenildi.

GÜMÜŞDAĞ: KAPILARIMIZ MESUT'A AÇIK

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil'e tam destek verdi. Gümüşdağ şunları söyledi: "Mesut Özil'in açıklamalarından sonra hepimizin bir kez daha Mesut'a saygımızın arttığını söyleyebiliriz. Alman basını, yanlı basını olayı ırkçılığa dönüştürdü. Mesut Özil'e yapılan ırkçılıktır, ayrımcılıktır. Bunu asla kabul etmeyiz. Alman Federasyonu da bu konuda yanlış yapmakta. Mesut kardeşimizin her zaman yanındayız ve kendisine Başakşehir ailesinin kapıları sonuna kadar açıktır."