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: EURO 2024 için Türkiye’de her şey var

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Babel: EURO 2024 için Türkiye’de her şey var
Beşıktaş'ın Hollandalı oyuncusu , Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına destek verdi. Kariyerinde Türkiye ve Hollanda dışında İngiltere, İspanya ve Almanya'da da forma giyen Babel, Türkiye'nin yüksek futbol standartlarını övdü. 31 yaşındaki yıldız futbolcu, Türkiye'nin EURO 2024 için ideal bir ülke olduğunu aktararak, "Harika stadyumlar, çok iyi bir atmosfer ve tutkulu insanlar, futbol için çok elverişli bir ortam oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu. EURO 2024'ün 9 aday kentinden biri olan 'a hayranlığını da dile getiren Babel, "İstanbul, muhteşem bir şehir. Bence Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Bu şehirde yaşamak büyük bir şans" ifadelerini kullandı.
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Babel: EURO 2024 için Türkiye’de her şey var
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