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'ta ve yeni transfler takımla katıldı

, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme turu rövanş karşılaşmasında B36 Torshavn oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 22:18 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 22:41
Beşiktaş'ta Pepe ve yeni transfler takımla katıldı

Teknik direktör yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü.
Dün oynanan Torshavn maçında forma giyen oyuncular izinli olarak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.
'ta sonra izinli olan , yeni transferler Enzo Roco ve Umut Nayir takımla birlikte çalıştı.
Siyah-Beyazlı ekip, Torshavn maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş'ta Pepe ve yeni transfler takımla katıldı
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