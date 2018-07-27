Beşiktaş'ta Pepe ve yeni transfler takımla katıldı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü.

Dün oynanan Torshavn maçında forma giyen oyuncular izinli olarak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş'ta Dünya Kupası sonra izinli olan Pepe, yeni transferler Enzo Roco ve Umut Nayir takımla birlikte çalıştı.

Siyah-Beyazlı ekip, Torshavn maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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