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'un kadrosu belli oluyor

'un Afyon'da gerçekleştirdiği sezon başı kampı bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla sona erdi. Yeşil-beyazlılarda kampın ardından kadroda kalacak ve gidecek oyuncular da belirlendi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 11:22
Bursaspor'un kadrosu belli oluyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni sezon kadrosu belli olmaya başladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlılarda yeni sezon öncesi gerçekleştirilen Afyonkarasihar kampının ikinci etabı da tamamlandı.

Teknik direktör Samet Aybaba, kampın ardından yeni sezonda takımda düşündüğü oyuncularla ilgili kararını yönetim kuruluyla paylaştı.

Deneyimli teknik adam, yönetim kuruluna sunduğu raporda genç oyunculardan Burak Kapacak, Muhammed Emir Sarıkaya ve Furkan Emre Ünver'in yeni sezonda A takımda devam etmelerini, Gürkan Sefil, Berat Jonathan Ustabaşı, Alper Ademoğlu, Emirhan Aydoğan ve Ozancan Kökçü'nün başka takımlara kiralık verilmesini, Ali Akman, Çağatay Yılmaz, Ramazan Keskin ve Çağrı Yasak'ın da yeniden altyapıya gönderilmelerini istedi.

Yeşil-beyazlılarda kampının ardından teknik direktör Samet Aybaba'nın 3 gün izin verdiği oyuncular, 30 Temmuz'da Özlüce Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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Bursaspor'un kadrosu belli oluyor
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