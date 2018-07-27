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için çılgın teklif! 25 milyon Euro

Başkanı ’ın Hırvat stoper 'nın bonservisi için koyduğu 25 milyon Euro’luk alt sınıra Çin kulübü ulaştı. Vida transferini görüşmek için Çinli yetkililere pazartesi gününe randevu verildi.

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Domagoj Vida için çılgın teklif! 25 milyon Euro

'nda Hırvatistan formasıyla yıldızını parlatan Vida'nın taliplerine her gün bir yenisi ekleniyor. En son İngiliz ekibi Liverpool'dan gelen 20 milyon Euro'luk rakam Başkanı tarafından beğenilmemişti. 29 yaşındaki stoper için 25 milyon Euro alt sınır koyan Orman'ı sevindirecek haber Uzak Doğu'dan geldi. Bir Çin kulübünün Vida için haber gönderdiği ve Başkan Orman'ın da pazartesi günü için görüşme sözü verdiği öğrenildi. Çinliler, Vida için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarırken, Hırvat stopere de yıllık 8 milyon Euro civarında bir ücret ödemeyi planladıkları ifade edildi.

ARAS İSTANBULSPOR'A
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aras Özbiliz'in Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'la anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı takımla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ermenistan 'nda da forma giyen Aras'ın piyasa değeri 200 bin Euro.

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Domagoj Vida için çılgın teklif! 25 milyon Euro
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