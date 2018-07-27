Enzo Roco Kartal oldu

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ruz Azul'da forma giyen Şilili stoper Enzo Roco
ile anlaşmaya varan siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun kontratı sona erdiği için Cruz Azul'a bonservis bedeli ödemeyecek. Enzo Roco'nun yıllık 1.3 milyon Euro alacağı
öğrenilirken transferde Gary Medel'in menajeri Fernando Felicevich'in
önemli rol oynadığı gelen haberler arasında. Beşiktaş
'ın stoper aradığını bilen ve Şili Milli Takımı'nda forma giyen Alexis Sanchez
, Arturo Vidal
, Aranguiz ve Gary Medel
gibi yıldızların menajeri olan Felicevich'in kendi portföyünde olan Enzo Roco'yu siyah-beyazlı kulübe önerdiği öğrenildi.
ÖNCE PEPE SONRA VİDA VE...
Geçen sezon önce Pepe ardından devre arasında Vida'yı bonservis ödemeden kadrosuna katan Beşiktaş, Şilili stoper Enzo Roco için de bonservis bedeli ödemeyecek.
?Enzo Roco Bedava
Pepe Bedava
Vida Bedava
Marcelo 2 milyon €
Mitrovic 4,2 milyon €
Rhodolfo 3,3 milyon €
Pedro Franco
2,4 milyon €
Milosevic 1 milyon €
Meksika Ligi uzmanı Marshall, Roco'yu SABAH için analiz etti
GENÇ VE HAVADAN ETKİLİ
Ben kesinlikle iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Havadan iyi, bir stoper için nispeten genç sayılabilecek bir yaşta. Topla ilişkisi de kötü değil. Elbette Meksika'da yaşayan bir Şililinin Türkiye'ye kültürel olarak adaptasyonu ne olur bilemeyiz ama Şili Milli Takımı oyuncusunun Avrupa'da tutunabileceğini düşünüyorum. Olumsuz özellik olarak belki biraz ağır olarak görülebilir ama bunu telafi edebilecek başka meziyetleri var. Bence iyi bir transfer. Tom Marshall (ESPN)
TRANSFERİNİ 6 HAZİRAN'DA MÜJDELEMİŞ!
Roco'nun 6 Haziran'da Instagram'da yaptığı paylaşım dikkat çekti. Şilili oyuncunun, hazırlık maçı seremonisinde paylaştığı fotoğrafta Beşiktaş detayı yer aldı. Roco'nun yanında yer alan çocuğun saçında 'BJK' yazdığı görüldü.
İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş'ın yeni savunmacısı Enzo Roco, dün gece İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı yetkililerin karşıladığı Şilili oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
?LA LİGA TECRÜBESİ
Kariyerine Şili kulübü CD Universidad Catolica'da başlayan Roco, 2014-2015 sezonunda 750 bin Euro karşılığında La Liga takımı Elche CF'ye kiralandı ve burada 32 maçta forma giydi. Ardından yine başka bir La Liga kulübü Espanyol'a kiralanan Roco orada da ilk 11 oyuncusu oldu. Bu kez 33 maçta oynayıp 2 de gol attı. Roco daha sonra Meksika kulübü CD Cruz Azul'a transfer oldu ve burada 2 sezon forma giydi.