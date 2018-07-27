Fatih Terim'in gönlündeki aslan: Ozan Tufan

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, önceki gün Sakarya maçından sonra, "4 büyük takım aralarında transfer yapabilmeli. Ekonomik olarak kaybediyoruz. Dünyada bunun örnekleri var" açıklamalarının şifreleri belli oldu. Terim'i bu açıklamaya iten noktanın Kanarya'da gözden düşen Ozan Tufan olduğu öğrenildi. Orta sahaya oyuncu arayan Fatih Hoca'nın, geçen sezon F.Bahçe'de kadro dışı kalan, bu sezon başında da yine arka plana itilen 23 yaşındaki futbolcuyu istediği bildirildi. Ozan Tufan'ın da Milli Takım'dan hocası Terim'le çalışmak istediği ve Cimbom'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Ali Koç'un başkan olmasından sonra aradaki buzların eridiğini düşünen G.Saray yönetimi, Ozan için temas kursa da ezeli rakibinden olumsuz yanıt aldığı gelen haberler arasında.

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