Fenerbahçe Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı

Altınordu ile Fenerbahçe arasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısından gol sesi çıkmadı. Her iki takım da sahaya Yunanistan'da olan yangın ve sel felaketi sebebiyle 'Acınızı paylaşıyoruz' pankartıyla çıktı.



Fenerbahçe, Altınordu karşısında 63. dakikada Mehmet Murat Uçar'ın Samed Karakoç'un direkten dönen topu sonrasında kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Altınordu gole 73'de Muhammed Mert ile cevap verdi. Muhammed Mert frikikten attığı klas golle kaleci Berke'yi mağlup etti ve maçın skorunu belirledi: 1-1

Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu, Altınordu ile oynanan dostluk maçına genç ağırlıklı kadroyla çıktı. Sarı-lacivertlilerde son olarak profesyonel sözleşme imzalanan altyapı patentli futbolcular Burak Albayrak ve Mahsun Capkan on birde sahaya çıktı. Cocu, ayrıca Yiğithan, Samed, Uygar ve Ahmethan gibi gençlere de şans verdi.



Bu sezon Altınordu'dan transfer edilen kaleci Berke ile orta saha Barış ise müsabakaya yedek başladı. Altınordulu futbolseverler eski yıldızlarına büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Altınordu ve Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmayı birlikte izlerken, ortaya güzel görüntüler çıktı. İki külübün yöneticileri maçtan önce birbirlerine forma hediye etti. Yaklaşık 9 bin taraftar Bornova Stadı'ndaki yerini aldı.