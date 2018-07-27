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- maçı | Canlı

'nin ile karşılaşacağı hazırlık maçında ilk 11'i belli oldu: Kameni, Dirar, Yiğithan, Burak, Uygar, Ozan, Josef, , Samed, Mahsun, Ahmethan. 21.00'da başlayan mücadele 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor

Giriş Tarihi: 27.7.2018 20:39 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 21:23
Fenerbahçe - Altınordu maçı | Canlı
'nin ile karşılaşacağı hazırlık maçında ilk 11'i belli oldu: Kameni, Dirar, Yiğithan, Burak, Uygar, Ozan, Josef, , Samed, Mahsun, Ahmethan. 21.00'da başlayan mücadele 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. .
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Fenerbahçe - Altınordu maçı | Canlı
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