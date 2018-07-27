Fenerbahçe - Altınordu maçı | Canlı

Fenerbahçe'nin Altınordu ile karşılaşacağı hazırlık maçında ilk 11'i belli oldu: Kameni, Dirar, Yiğithan, Burak, Uygar, Ozan, Josef, Mehmet Ekici, Samed, Mahsun, Ahmethan. 21.00'da başlayan mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor
Giriş Tarihi: 27.7.2018 20:39Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 21:23
Fenerbahçe'nin Altınordu ile karşılaşacağı hazırlık maçında ilk 11'i belli oldu: Kameni, Dirar, Yiğithan, Burak, Uygar, Ozan, Josef, Mehmet Ekici, Samed, Mahsun, Ahmethan. 21.00'da başlayan mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. .