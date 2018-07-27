Fenerbahçe’den defansa transfer takviyesi! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki o isimler

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Kadrosunu genç yıldızlar ile güçlendiren sarı lacivertli takım son olarak Andre Ayew ile anlaşma sağlamıştı. Stoper için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Damien Comolli iki yeni hedef belirledi. Bu isimler Sven van Beek ve Kurt Zouma.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNDEKİ İSİMLER

Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer ve Andre Ayew'in ardından Fenerbahçe yeni bir isimi daha kadrosuna katmak için kollarını sıvadı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki o isimler...