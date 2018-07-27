Gilles Sunu, Erzurumspor'u neden tercih ettiğini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadrosuna kattığı Gilles Sunu, yeni sezonda bireysel yeteneği ve hızıyla özellikle ofansif bölgede oynayan takım arkadaşlarına katkı sağlamaya çalışacağını söyledi.

Fransa 1. Lig ekibi Angers'ten mavi-beyazlı ekibe transfer edilen Togo asıllı 27 yaşındaki Gilles Sunu, Erzurum Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

Deneyimli oyuncu Gilles Sunu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sunu, yeni sezonda bireysel yeteneği ve hızıyla takıma destek vereceğini belirterek, "Benim yeteneklerimden birisi takıma hızımla katkı sağlamak. Özellikle oyunun kontratak ve ön bölümünde ofansif oynayan arkadaşlarıma hızımla katkı sağlayacağım. Ofansif bölgede elimden gelen katkıyı sunmak ve yapabildiğim kadar asist yapmak, atabildiğim kadar gol atmak için buradayım." diye konuştu.

"BİRÇOK KULÜP BENİ TRANSFER ETMEK İSTEDİ"

Angers'te oynadığı zaman Türkiye'deki diğer kulüplerin yanı sıra başka ülkelerden transfer teklifi aldığını anlatan Sunu, daha önce geldiği Erzurum'u ve tesisleri beğendiği için Erzurumspor'un teklifini kabul ettiğini aktardı.

Sunu, şöyle konuştu:

"Daha önce Fransa, İngiltere, Çin, Rusya'nın yanı sıra Türkiye'den de birçok kulüp beni transfer etmek istedi. İmzadan önce Erzurumspor ile görüşmemiz oldu ve geldim burayı gezdim. Burada hayata geçirmek istediğim projeleri yöneticilerle konuştuk ve tekliflerini kabul ettim. Çünkü bütün oyuncuların, takımın ve şehrin elinden geleni yaptığını gördüm. Bu yüzden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u seçtim."

Sağ kanat oyuncusu Sunu, maçlarda asistleriyle tehlikeli olacağını vurgulayarak, "Frikik ya da hangi pozisyonda olursa olsun performansımı sahaya yansıtmaya çalışacağım." ifadesini kullandı.

Sunu, takım halinde başarı için ellerinden geleni yapacaklarını, camianın bu doğrultuda beklentisinin olduğunu sözlerine ekledi.