Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kayserispor'dan N'Diaye açıklaması

'dan N'Diaye açıklaması

Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı takım ile ilgili çıkan haberlerini yalanladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 11:50
Kayserispor'dan N'Diaye açıklaması

Başkan Bedir, Sapunaru'nun takımla çalışmalara devam ettiğini, başka kulübe gönderilme durumu olmadığını belirtirken, Tjaronn Chery ile mutabakata varıldığını ve N'Diaye ile görüşmeleri olmadığını ifade etti.

Sarı-kırmızılı takımın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Başkan Bedir şu ifadeleri kullandı:

'' Sevdalılarının ve Büyük Taraftarımızı aydınlatmak adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.

1) Kulübümüz sözleşmeli futbolcusu Cristian Sapunaru halen kadromuzda ve takımımızın hazırlık kampında olup, antrenmanlara katılmakta ve yeni sezona hazırlanmaktadır. Hiç bir kulübe gönderilmesi mevzu bahis değildir.

2) Çin kulübü Guizhou'nun sözleşmeli futbolcusu Tjaronn Chery kulübümüze i için adı geçenle Kayseri'de görüşmeler yapılmış ve görüşmeler neticesinde oyuncu ile mutabakata varılmıştır. Ancak, oyuncunun sözleşmeli olduğu kulübü ile görüşmelerini kendisi sürdürmektedir.

3) Alfred N'Diaye ve benzeri şekilde adı geçen futbolcularla kulübümüzün bir görüşmesi olmadığı gibi ilgisi de bulunmamaktadır. Kulübümüzle ilgili doğru bilgilerin alınabileceği mecra kulübümüzün resmi internet adresleri ve sosyal medya hesaplarıdır. Başka kaynaklardan alınan asılsız bilgilerin taraftarlarımız arasında paylaşılmasının kulübümüze bir faydası bulunmamaktadır.''

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor'dan N'Diaye açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN