'Kebapçı' olayının mahkeme kayıtları ortaya çıktı

Gazeteci Atilla Türker, Fatih Terim ve Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan 'Alaçatı olayı' ve 'kebapçı baskını' olarak bilinen kavganın mahkeme ifadelerini paylaştı. İşte Türker'in yayınladığı o ifadeler:

FATİH TERİM:

Olay günü ben, eşim, kızım Merve, damatlarım, arkadaşım Fahri Yılmaz, şoförüm Onur Şimşek, arkadaşım Müfit Erkasap, torunlarım ve ev çalışanları ile birlikte Bodrum Türkbükü'ndeki yazlığımda tatildeydik.

Damadım Ahmet Baran Çetin'in kızkardeşi Petek Zeynep Çetin damadımı ağlayarak aradığını ve Selahattin Aydoğdu'nun kendisini taciz ettiğini kızım Merve bana söyledi.

Evime misafir geldiğinde ücretiyle kebap yapmak suretiyle hizmet aldığım, BENİ GÖRDÜĞÜ YERDE BİR METRE UZAKTAN ÖNÜNÜ İLİKLEYİP MÜSAADE ALMADAN MASAYA OTURAMAYAN ve bu surette daha önceden tanıdığım Selahattin Aydoğdu isimli şahsı sorunu çözmek ve tarafları uzlaştırmak için aradım.

Kendisi telefonda bana bu konunun beni ilgilendirmediğini söyledi ve akabinde "ERKEKSEN BURAYA GEL, GELMEYENİN ANASINI S........" diyerek telefonu kapadı.

Bunun üzerine ana gibi kutsal bir varlığa edilen bu galiz küfür nedeniyle çok sinirlendiğimden kendisini iki defa aradım fakat TELEFONLARIMI ZANNEDİYORUM KORKUDAN AÇMADI.

Bunun üzerine yanımda damatlarım Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin ile şoförüm Onur Şimşek ile arabaya atlayarak 3 saatte Çeşme Alaçatı'daki dükkana gittik. Görüntülerde de sabit olmak üzere şoförüm Onur Şimşek AVM kapısında bekledi.

Ben Selahattin Aydoğdu isimli şahsın dükkanının kapısındaki ortak alana gittim ve 'BENİ ÇAĞIRIYORDUN SELO, GELDİM" dedim.

O benim oraya gideceğimi tahmin etmediğinden BENİ GÖRÜNCE KORKTU ve panikleyerek 'HOCAM MÜŞTERİLER VAR, İSTERSENİZ İÇERİDE KONUŞALIM" dedi.

Bunun üzerine SELAHATTİN AYDOĞDU'YA ÖNCE BİR YUMRUK ATTIM VE HEMEN SONRA DA KENDİSİNİ TOKATLADIM.

Biz ayrılırken Selahattin Aydoğdu'nun restaurantındaki garson, komi ve çalışanlar döner bıçağı, satır, şiş ve sopalarla bize doğru saldırmaya çalıştığından damadımın kızkardeşi ile ortak olduğu Beeves isimli iş yerinin çalışanları da onlara doğru yürüdü ve aralarında bir arbede çıktı.

Ben yalnızca ortak alanda SELAHATTİN AYDOĞDU'YA YUMRUK ATTIM VE TOKATLADIM. ONUN DIŞINDA DÜKKANINA VEYA ÇALIŞANLARINA HİÇBİR MÜDAHALEM OLMAMIŞTIR.

Benim ana olaya ilişkin telefonda ettiği hakaret dışında bir şikayetim yoktur. OLAY YERİNDE BANA HERHANGİ BİR MÜDAHALE OLMADI.

SELAHATTİN AYDOĞDU:

Fatih Terim bana 'BENİM DAMADIMIN YANINDA NEDEN DÜKKAN AÇIYORSUN' deyince konuşma tartışmaya dönüştü.

Bu tartışma giderek alevlendi, beni 'O ZAMAN BENİM ÇEŞME'YE GELİP GEREĞİNİ YAPMAM GEREKİYOR' diyerek tehdit etti, ben de kendisine 'BENİ TEHDİT ETME' dedim, daha sonra telefonu kapattım.

Bu konuşmadan sonra beni iki defa aradı ancak ben aramalarına yanıt vermedim, iş yerim içerisinde oturmaya devam ediyordum.

Fatih Terim, 00.15 sıralarında damatları ve ismini bilmediğim biri ile gelerek, "BEN GELDİM" dedi ve BANA SALDIRDI, YUMRUK ATTI.

Bunun üzerine ben de kendimi savundum, bu olay yaklaşık 5 dakika sürdü.

Beni telefon ile tehdit eden, iş yerime gelerek iş yerimi basan, BANA YUMRUK ATAN, BENİ DARP EDEN VE BANA HAKARET EDEN FATİH TERİM'DEN ve beraberinde benim iş yerime gelerek iş yerimde bulunan masa ve sandalyelerimi kırarak zarar veren, bana sandalye fırlatan, iş yerimi basan Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve ismini bilmediğim 1.65 boylarında sakallı 50-55 yaşlarındaki şahıstan DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM.

Benim bu yaşanan olaylardan dolayı iş yerimin imajı zedelenmiştir. 25 yıllık prestijimi olumsuz etkilemişlerdir, bu konuda da davacıyım.

AHMET BARAN ÇETİN (Fatih Terim'in damadı):

Babam 2014 yılında vefat ettiğinde bizi kayınpederim Fatih Terim'e emanet etmiş, çocuklarımın babası artık sensin demişti. O tarihten sonra kayınpederim bizi kendi öz çocuklarından ayırmadı.

Selahattin Aydoğdu telefonda kayınpederime, bu konunun kayınpederimi ilgilendirmediğini ve 'ERKEKSEN BURAYA GEL. GELMEYENİN ANASINI S.......' diyerek telefonu kapattı.

Bu sırada kayınpederim konuşmayı masadakilere dinletmek için TELEFONUN MEGAFONUNU AÇTIĞINDAN O ESNADA ORADA BULUNAN HERKES BEN DAHİL KONUŞMAYI MEGAFONDAN NET BİR ŞEKİLDE DUYDUK.

Kayınvalidem Fulya Terim, ben ve bacanağım Volkan Bahçekapılı çok ısrar etmemize rağmen kayınpederime engel olamadık. Arabaya atlayarak 3 saatte Çeşme Alaçatı'daki dükkana gittik.

Kayınpederim, Selahattin Aydoğdu isimli şahsın dükkanının kapısındaki ortak alana gitti ve 'BENİ ÇAĞIRIYORDUN SELO, GELDİM' dedi.

Selahattin Aydoğdu, 'HOCAM MÜŞTERİLER VAR, İSTERSENİZ İÇERİDE KONUŞALIM' dedi.

Akabinde KAYINPEDERİM, SELAHATTİN AYDOĞDU'YA ÖNCE BİR YUMRUK ATTI VE HEMEN SONRA DA KENDİSİNİ TOKATLADI.

VOLKAN BAHÇEKAPILI (Fatih Terim):

SELAHATTİN AYDOĞDU telefonda kayınpederime bu konunun kayınpederimi ilgilendirmediğini ve "ERKEKSEN BURAYA GEL, GELMEYENİN ANASINI S........" diyerek telefonu kapattı.

Bu sırada kayınpederim konuşmayı masadakilere dinletmek için TELEFONUN MEGAFONUNU AÇTIĞINDAN o esnada orada bulunan herkes ben dahil konuşmayı megafondan NET BİR ŞEKİLDE DUYDUK.

Arabaya atlayarak 3 saatte Çeşme Alaçatı'daki dükkana gittik.

Kayınpederim, Selahattin Aydoğdu isimli şahsın dükkanının kapısındaki ortak alana gitti ve "BENİ ÇAĞIRIYORDUN SELO, GELDİM" dedi.

Akabinde KAYINPEDERİM, SELAHATTİN AYDOĞDU'YA ÖNCE BİR YUMRUK ATTI VE HEMEN SONRA DA KENDİSİNİ TOKATLADI.

Daha sonra kayınpederimle birlikte yürüyerek olay yerinden aracımıza doğru ayrıldık.

Biz ayrılırken Selahattin Aydoğdu'nun restaurantındaki garson, komi ve çalışanları döner bıçağı, satır, şiş ve sopalarla bize doğru saldırmaya çalıştığından bacanağım ve ablası Petek Zeynep Çetin ile ortak olduğum Beeves isimli iş yerinin çalışanları da onlara doğru yürüdü ve aralarında bir arbede çıktı.

KAYINPEDERİMİN, SELAHATTİN AYDOĞDU'YU TOKATLAMASI DIŞINDA BAŞKACA BİR OLAY YAŞANMAMIŞTIR.

İsterseniz, diğer ifadelere de göz atalım.

DENİZ HOROZ (AHÇI)

Ben Ahmet Baran Çetin isimli şahsa ait restoranda ahçı olarak çalışmakta idim.

Biz mutfaktan hiç çıkmadık, mutfakta çalışmakta iken aniden mutfağa yaklaşık on kişilik grup ellerinde döner bıçakları ile gelip restorantın içine girip bardakları kırıp dağıttılar.

Ortalık kalabalıktı. Ben kendimi savunmak için sandalyeyi elime aldım, bana saldıracaklarını düşünerek rastgele salladım.

Özellikle Selahattin Aydoğdu isimli şahsa vurmak için sandalyeyi almadım. KARGAŞA ESNASINDA SANDALYE İLE BU ŞAHSA BİLMEDEN VURMUŞ OLABİLİRİM, OLAYI HATIRLAMIYORUM.

TAHİR PİLİS (GARSON)

Patronumuz olan Selahattin Aydoğdu'ya Fatih Terim ve ismini bilmediğim ancak damadı olarak bildiğim şahıs ile yanlarında bulunan 2-3 erkek şahıs saldırıyorlardı.

Şahıslar sandalyeler ile patronumuza vurmaya çalışıyorlardı.

Bana vuran şahsı görmedim ancak bu olayı gerçekleştiren Fatih Terim ve yanında bulunan tüm şahısların tespit edilerek cezalandırılmalarını talep ediyorum.

Şikayetçiyim.

SEFA GÜMÜŞ (GARSON)

FATİH TERİM'İN PATRONUMUZ OLAN SELAHATTİN AYDOĞDU'NUN YAKASINA YAPIŞMIŞ OLDUĞUNU GÖRDÜM.

TEKRARDAN FATİH TERİM PATRONUMUZUN ÜZERİNE DOĞRU HAMLE YAPMAYA ÇALIŞTI, BUNUN ÜZERİNE PATRONUMUZU GERİ ÇEKTİK.

Gözüme gelen darbenin etkisi ile mutfak kapısına doğru ilerledim.

Şikayetçiyim.

ABDURRAHİM BAYSAL (FIRINCI)

Club Baba Adana Yüzevler Kebap isimli yerde fırıncı olarak çalışmaktayım.

Fatih Terim ile yanında bulunan tanımadığım 4-5 kişi mekanda bulunan sandalyeleri sağa sola fırlatıp iş yerimizin sahibi olan Selahattin Aydoğdu'ya saldırmaya çalışıyorlardı.

Bu esnada sol koluma ve kafama sandalye ile vurdular. Ancak karmaşada kimin vurduğunu görmedim.

Şikayetçiyim.