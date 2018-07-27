Landel ve Abdülkadir Giresunspor’da

Bir süredir orta saha oyuncusu Michel Landel ve kulübü Aytemiz Alanyaspor ile görüşme halinde olan Giresunspor, tecrübeli futbolcuyla iki senelik, Ankaragücü'nden ise Abdülkadir Kayalı ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı açıklamada "Landel çok tecrübeli ve Süper Lig deneyimine sahip bir oyuncu. Abdülkadir de bildiğimiz başarılı bir oyuncu, her ikisinin de Giresunspor'da başarılı olacağından eminim. Yaptığımız bu anlaşma her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Landel daha önce Orduspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor'da, Abdülkadir Kayalı ise Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Boluspor, Gaziantepspor ve Orduspor takımlarında forma giydi.