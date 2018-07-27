UEFA’dan Marsilya’ya ertelemeli men cezası

UEFA'DAN
yapılan açıklamaya göre, Marsilya'nın geçen sezon Avrupa Ligi çeyrek finalinde Leipzig'i ağırladığı
karşılaşma, Salzburg ile oynadığı iki yarı final
müsabakası ve Atletico Madrid ile yaptığı final maçında
yaşanan olaylar sebebiyle başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı. Tribünde kargaşa çıkması, santranın geç yapılması, taraftarların stada zarar vermesi, meşale yakması ve sahaya madde atılmasından dolayı
Marsilya'ya, 2 yıl ertelemeli UEFA
organizasyonlarından men ve bir maç seyircisiz oynama cezası verildi. Ayrıca bir karşılaşmada kuzey ve güney tribünlerine seyirci alamayacak
Marsilya, 100 bin Euro da ceza ödeyecek.