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’dan Marsilya’ya ertelemeli men cezası

Giriş Tarihi: 27.7.2018
UEFA’dan Marsilya’ya ertelemeli men cezası
UEFA'DAN yapılan açıklamaya göre, Marsilya'nın geçen sezon Avrupa Ligi çeyrek finalinde Leipzig'i ağırladığı karşılaşma, Salzburg ile oynadığı iki yarı final müsabakası ve Atletico Madrid ile yaptığı final maçında yaşanan olaylar sebebiyle başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı. Tribünde kargaşa çıkması, santranın geç yapılması, taraftarların stada zarar vermesi, meşale yakması ve sahaya madde atılmasından dolayı Marsilya'ya, 2 yıl ertelemeli organizasyonlarından men ve bir maç seyircisiz oynama cezası verildi. Ayrıca bir karşılaşmada kuzey ve güney tribünlerine seyirci alamayacak Marsilya, 100 bin Euro da ceza ödeyecek.
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UEFA’dan Marsilya’ya ertelemeli men cezası
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