Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > 16'lık Pabo Moreno, Barcelona'dan Juventus'a transfer oldu

16'lık , Barcelona'dan 'a transfer oldu

İtalyan ekibi , İspanyol temsilcisi Barcelona'nın genç takımında forma giyen 16 yaşındaki forvet 'yu transfer etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 11:35
16'lık Pabo Moreno, Barcelona'dan Juventus'a transfer oldu

, kadrosuna dünyaca ünlü isimleri katarken bir yandan da geleceğe yatırım yapıyor. Real Madrid'den Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu alarak bu yaz transfer dönemine damga vuran siyah-beyazlılar, bir transfer de Barcelona'dan yaptı. İtalyan temsilcisi, Barca'nın La Masia Akademisi'nde yetişen ve genç takımda oynayan 'yu kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 16 yaşındaki İspanyol forvet oyuncusu Pabo Moreno'yu transfer edildiği belirtildi.

Akademide başarılı olan Moreno, bugüne kadar 200'den fazla rakip fileleri havalandırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
16'lık Pabo Moreno, Barcelona'dan Juventus'a transfer oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN