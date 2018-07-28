Andre Ayew: Kadıköy'ü unutmadım hemen dedim 'evet'

Fenerbahçe
'de beklenen imza dün atıldı. Swensea'dan satın alma opsiyonuyla bir yıl kiralanan 28 yaşındaki Andre Ayew
dün basının karşısına çıktı. İşte yıldız futbolcunun yeni takımından, futbolcu arkadaşlarına kadar düşünceleri:
Fenerbahçe'nin ilgisi beni ilk saniyeden itibaren mutlu etti. Zaten ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum.
Taraftarın büyük beklentisi olduğunu biliyorum. Bunda benim büyük bir payım olacak.
Comolli, göreve geldiği an beni aradı ve "Yeni projeleri olan büyük bir kulübe gelmek ister misin?" diye sordu, "Evet!" dedim.
"Andre sınırlarını zorla!"
Bu cümleyi çok seviyorum.
En sevdiğim pozisyon kanatlardır.
GOMİS BENİM KARDEŞİM
Futbol evrensel bir oyundur. Çabuk uyum sağlayabilen biriyim. Hemen katkı sağlayacağımdan eminim.
Valbuena ile Marsilya'da oynarken buraya gelmiştik. İnanılmaz bir maçtı, 2-2 bitti. Fenerbahçe taraftarı beni en çok heyecanlandıran şey.
Valbuena ile tekrar oynayacak olmak da heyecan verici. Kazanan bir oyuncu.
Gomis
ile beraber oynadık. Zaman zaman görüşüp konuşuyoruz. Artık o şehrin öteki yakasındaki takım için oynayacak. Ben de diğer yakası için. Gomis benim her zaman kardeşim olacak. Fakat, her ikimiz de kazanmak için oynayacağız.
TEK İSTEĞİM ŞAMPİYONLUK
Stephen Appiah ile konuştum. Kendisi şu an milli takımın menajeri. Bana kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmem gerektiğini söyledi. Kulübü, taraftarları, tesisleri, stadyumu ve buranın büyüklüğünü anlattı.
Beni heyecanlandıran bu kulübün büyüklüğü. Avrupa'da boy gösteriyor olmamız.
Benim tek temennim bu takımı şampiyon yapmak ve sezon sonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu göğüslemesi.
COCU'NUN TAM İSTEDİĞİ TARZDA 'ÇOK YÖNLÜ VE ESNEK'
Andre Ayew'in imza töreninde hazır bulunan Sportif Direktör Comolli gazetecilere yaptığı açıklamada, "Siz bu kulübe gelen bir oyuncuya 'Fenerbahçe'ye niye geldiniz' diye soracak olursanız, cevabı "Kazanmak için" olacaktır. Ama Ayew'i neden aldığımızı soracak olursanız, çok yönlü ve esnek oyunu, Cocu'nun istediği özellikleri taşıyor. Her iki kanatta da açık olarak oynamayı seven bir isim. 1 yıllık sözleşme imzaladık. Kulübümüzün lehine satın alma opsiyonu var. Çok önemli bir takviye. Swansea ile idmanlara çıktığı için hazır geldi. Güzel olan şu ki ben teknik direktör değilim. Bundan sonrasını Cocu düşünecek" dedi. Comolli Janssen ve transferde adı geçen diğer isimlerin sorulması üzerine ise "Andre Ayew'in imza günü. Beni az çok tanıdınız. Dedikodular ve spekülasyonlar hakkında konuşacak biri değilim" demekle yetindi.
BABA PELE'DEN DESTEK
28 yaşındaki Ayew'i eski bir futbolcu olan babası Abedi Pele de imza töreninde yalnız bırakmadı. Oynadığı dönemde stili ile Brezilyalıların dünyaca ünlü yıldızı Pele'ye benzetildiği için onun adıyla anılan baba Abedi Pele, Gana'da 2004 yılından bu yana Nania takımının başkanlığını ve teknik direktörlüğünü yapıyor.
ALLAH KOLYESİ
Sabah sağlık kontrolünden geçen Ganalı Ayew'in, paylaştığı bu fotoğrafta boynundaki Arapça Allah yazan kolye dikkat çekti.
COCU: BİR OYUNCU DAHA GELEBİLİR
Teknik Direktör Cocu, Altınordu maçından sonra "Ayew'in gelmesinden mutluyum. Sağ açık, sol açık, forvet arkası ve ileri uçta oynayabiliyor. Premier Lig
tecrübesi olan dinamik, hareketli bir oyuncu aldık. Benfica maçına kadar yeni bir oyuncu daha getirebiliriz" dedi.